Motociclista e passageira são arremessados sobre carro na Capital (vídeo)

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro deixou duas pessoas feridas na manhã deste sábado (18.out.25), por volta das 8h10, na Avenida Manoel da Costa Lima, em Campo Grande (MS).

Câmeras de segurança registraram o momento em que um veículo Montana faz uma conversão à esquerda e é atingido por uma moto Yamaha Lander, que seguia no sentido oposto.

Com o impacto, o motociclista e a passageira foram arremessados sobre o capô do carro e caíram na pista. Um dos capacetes chegou a se soltar durante a queda. Veja as imagens:

O motorista da Montana, de 51 anos, relatou que seguia para o Bairro Los Angeles para realizar uma entrega quando tentou acessar a Rua Beneditinos.

Segundo ele, não percebeu a aproximação da motocicleta ao fazer a conversão. A lateral do carro ficou amassada, e a moto caiu metros à frente.

As duas vítimas foram socorridas conscientes pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas à Santa Casa de Campo Grande. Os nomes não foram divulgados.

O condutor da motocicleta trabalha como motorista de aplicativo, conforme informou o motorista da Montana à imprensa local.

A dinâmica do acidente será investigada pelas autoridades de trânsito.