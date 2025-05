Motociclista morre após bater em carro e placa de sinalização em MS

Bruno Franca, condutor de uma moto Honda CG, morreu na manhã desta quarta-feira (7) após se envolver em um acidente no centro de Nova Andradina.

De acordo com o Jornal da Nova, o acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade com a Rua Elizabeth Robiano. A vítima teria colidido lateralmente com um carro, em seguida bateu em uma placa de sinalização e caiu na via.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local apenas constatou o óbito. A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Criminal. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades.