Motorista atropela jovem no MS, foge prestar socorro e vai preso em SP

Um homem de 49 anos, suspeito de atropelar uma jovem de 30 anos em Ivinhema, a 291 quilômetros de Campo Grande, e fugir, foi preso nesta 3ª feira (12.nov.24) em Guarulhos (SP).

A vítima, que estava em uma motocicleta Honda BIZ, foi atingida por um caminhão vermelho na Avenida Brasil, no dia 26 de outubro. Após o acidente, o motorista fugiu sem prestar socorro.

Policiais civis de Ivinhema, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran/MS), realizaram investigações que levaram à localização do veículo e do condutor.

O suspeito confessou o atropelamento. A jovem sofreu ferimentos graves, mas não corre risco de morte. O motorista responderá por lesão corporal e omissão de socorro.