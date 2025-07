Motorista de Ranger morre ao bater em carreta na 'Curva do Sr. Adelino'

Uma colisão frontal entre uma caminhonete Ford Ranger e uma carreta deixou uma vítima fatal na manhã desta 2ª feira (14.jul.25).

O acidente ocorreu em trecho conhecido como “Curva do Sr. Adelino”, na BR-163, zona rural de Nova Alvorada do Sul (MS).

A vítima que morreu estava na caminhonete, que tem placas de Campo Grande, mas a identidade ainda não foi divulgada.

Equipes da PRF, Corpo de Bombeiros, perícia e da concessionária responsável pela via atuam no local.

Testemunhas relataram que um animal teria invadido a pista instantes antes da colisão.

A hipótese é de que um dos veículos atingiu o animal, provocando a perda de controle e o choque frontal.

As causas do acidente, no entanto, ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

Até o momento, não há confirmação de outras pessoas feridas no acidente.

O trânsito na região não chegou a ser interditado, mas segue com fluxo lento.

Condutores enfrentam congestionamento e são orientados a redobrar a atenção ao passar pela área.

O caso e a dinâmica real do acidente ainda será investigada.