Motorista que causou acidente na BR-262 dormiu ao volante e será indiciado

A Polícia Civil concluiu Nesta 2ª feira (16.jun.25) parte das investigações sobre o grave acidente de trânsito ocorrido na manhã de domingo (15.jun.25), na BR-262, região conhecida como Buraco das Piranhas, a cerca de 110 km de Corumbá. O caso resultou na morte de duas pessoas, entre elas a médica Andrezza das Neves Felski, de 27 anos, e um idoso de 84 anos. Outras três pessoas ficaram feridas em estado grave.

De acordo com a apuração conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, o motorista do ônibus da empresa Andorinha, de 54 anos, invadiu a pista contrária após cochilar ao volante, colidindo de frente com um caminhão que seguia no sentido oposto. A conclusão foi possível após a análise de imagens das câmeras de segurança do coletivo e o depoimento do caminhoneiro.

Com base nas evidências, o condutor do ônibus foi indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa, ambos previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Os crimes foram enquadrados em concurso formal, agravados pelo fato de terem ocorrido no exercício da profissão de transporte de passageiros. A pena pode chegar a nove anos de detenção, além da suspensão ou proibição do direito de dirigir.

O impacto da colisão foi tão severo que uma peça do caminhão se soltou e atravessou o para-brisa do ônibus, atingindo diretamente os passageiros das fileiras dianteiras. Andrezza Felski, namorada do delegado da Polícia Civil Elton Alves de Sá Júnior, morreu na hora, assim como o idoso de 84 anos. Uma criança e outras duas pessoas também ficaram feridas, uma delas em estado grave.