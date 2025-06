Peça de caminhão atravessa ônibus e mata médica e idoso de 84 anos em MS

A médica Andrezza das Neves Felski, de 27 anos, namorada do delegado Elton Alves de Sá Júnior, da 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, morreu em um grave acidente ocorrido na manhã deste domingo (15), na BR-262, próximo à região conhecida como Buraco das Piranhas, a cerca de 110 quilômetros de Corumbá. Um idoso de 84 anos também morreu e outras três pessoas, incluindo uma criança, ficaram gravemente feridas.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul lamentou profundamente a tragédia e divulgou nota oficial de pesar. Conforme apurado, Andrezza voltava de uma viagem de férias e atuava na rede pública de saúde de Corumbá. Ela era filha dos proprietários da tradicional Churrascaria do Gaúcho, localizada no centro da cidade.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu um ônibus de viagem e um caminhão que trafegavam em sentidos opostos. O ônibus seguia para Corumbá quando invadiu a pista contrária e colidiu lateralmente com o caminhão. Com o impacto, uma peça do caminhão se soltou, atravessou o para-brisa do ônibus e atingiu os passageiros das três primeiras fileiras.

Andrezza e um idoso de 84 anos morreram no local. Uma criança foi socorrida em estado grave, além de outras duas vítimas, sendo o motorista do ônibus e uma passageira que sofreram ferimentos.

Confira a nota da Polícia Civil na íntegra:

É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Andrezza das Neves Felski, de 27 anos, namorada do delegado Elton Alves de Sá Júnior, lotado na 1ª Delegacia de Corumbá. Ela foi vítima de um acidente grave, de trânsito, ocorrido próximo à região do “Buraco das Piranhas”, a cerca de 110 km de Corumbá-MS. Os dois estavam em um ônibus de viagem que colidiu com um caminhão.

Com a batida, uma peça do caminhão se desprendeu, atravessou o para-brisa do ônibus e atingiu três passageiros. Além de Andrezza, um senhor de 84 anos faleceu e uma criança ficou ferida em estado grave.

O velório de Andrezza está sendo realizado na Capela Anjos da Paz, na Rua Major Gama, 440, no centro de Corumbá, com sepultamento às 15 horas, no cemitério Santa Cruz, localizado na Rua Dom Aquino, nº2065–2113 – Bairro Dom Bosco.

Nos solidarizamos com a família e amigos enlutados e externamos os nossos mais profundos sentimentos nesse momento de profunda dor.