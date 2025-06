MP desmantela esquema de apagões no Pantanal e prende suspeito com arsenal

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) realizou na 3ª feira (10.jun.25) a “Operação Apagão” para investigar furtos de equipamentos do projeto “Ilumina Pantanal”, que levou energia elétrica a comunidades isoladas da região.

A ação, conduzida pela 4ª Promotoria de Justiça de Corumbá e pelo Centro de Inteligência do MPMS, contou com apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, um em Corumbá e outro em Campo Grande. O principal alvo da operação foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo e receptação qualificada.

Durante as buscas, foram apreendidas três armas — uma pistola 9mm e dois revólveres calibres .32 e .22 — além de 260 munições e diversos equipamentos de origem ilícita, como inversores, controladores de carga, baterias e placas metálicas. Documentos também foram recolhidos.

As investigações apontam que uma empresa de Corumbá estaria revendendo os equipamentos furtados, muitos deles importados e de alto valor. A ação criminosa teria provocado prejuízos à concessionária de energia responsável pelo fornecimento na região e afetado diretamente moradores do Alto Pantanal, que enfrentaram interrupções no serviço.

O nome da operação faz referência aos “apagões” causados pelo furto dos materiais essenciais ao funcionamento do projeto.