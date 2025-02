Mulher cai desacordada e acaba estuprada por morador de rua no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga um caso de estupro de vulnerável ocorrido na madrugada do último sábado (22.fev.25), na Asa Norte, em Brasília (DF). A vítima, uma jovem de 24 anos, foi abusada por um homem em situação de rua após perder a consciência ao sair de um bar na 210 Norte.

De acordo com as investigações conduzidas pela 2ª Delegacia de Polícia, a mulher estava acompanhada do marido, mas se afastou enquanto ele pagava a conta do bar. Ao caminhar sozinha pela região, sob efeito de álcool, a jovem se desequilibrou e caiu no chão, ficando desacordada. Aproveitando-se da situação, o agressor deitou sobre ela e começou a tentar tirar sua roupa.

Conforme divulgado pelo jornal Metrópoles, a vítima relatou à polícia que, ao recobrar os sentidos, percebeu que um homem negro, com cabelo descolorido, estava sobre seu corpo e tentava retirar sua calça. Ela começou a lutar, chutando e gritando por ajuda, mas o agressor segurou seus braços com força e tampou sua boca para evitar que chamasse atenção.

Enquanto isso, o marido da vítima percebeu que a esposa havia desaparecido e começou a procurá-la pelas redondezas. Ao encontrar o morador de rua sobre a mulher, correu em sua direção. O agressor, ao notar a aproximação, arrumou rapidamente as roupas e fugiu do local.

Uma viatura da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) passava pela região e foi acionada pelo casal. Os policiais realizaram buscas, mas não conseguiram localizar o suspeito. Testemunhas informaram que o homem seria conhecido na área pelo apelido de “Biro Biro”, usaria um corte de cabelo moicano e viveria em uma invasão chamada "Favelinha", localizada na 910 Norte.

A vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exames de corpo de delito e recebeu medicação preventiva conforme o protocolo de atendimento a vítimas de violência sexual. As investigações seguem em andamento para identificar e prender o suspeito.