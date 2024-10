Mulher de 54 anos morre após ser atropelada por carro na Avenida Ceará

Genalva Rodrigues de Lima, de 54 anos, morreu após ser atropelada por um carro na Avenida Ceará, no bairro Santa Fé, em Campo Grande. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (30.set.24), no cruzamento com a Rua Paraná.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um veículo Citröen C3 preto, que seguia pela Rua Paraná, faz uma manobra à esquerda para acessar a Avenida Ceará. Nesse momento, o automóvel atinge a vítima, que havia acabado de iniciar a travessia da avenida.

Com o impacto, Genalva foi arremessada por cerca de três metros e caiu desacordada. A motorista do C3, uma jovem de 22 anos que estava a caminho da faculdade, parou um pouco à frente e retornou para tentar ajudar a vítima, que não apresentava reação.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou Genalva à Santa Casa. No período da tarde, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu. A condutora do veículo ficou em estado de choque e alegou não ter visto a pedestre na via. O caso está sendo investigado.