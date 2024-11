Mulher destrói carro e agride marido ao flagrá-lo com amante em MS

Uma mulher foi detida após agredir o marido com pedradas e destruir o carro dele ao flagrá-lo com outra mulher. O incidente ocorreu na madrugada deste sábado (30), em Ponta Porã, cidade localizada na fronteira com o Paraguai, a 315 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem, de 39 anos, relatou que estava dentro do carro acompanhado de outra mulher quando foi surpreendido pela esposa, de 51 anos. Ele afirmou que a esposa o atingiu com uma pedrada na cabeça antes de voltar sua fúria contra o veículo.

Testemunhas relataram que a mulher arremessou diversas pedras contra o carro, causando vários danos. O vidro foi quebrado, e outras partes do automóvel também ficaram danificadas. O casal foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.