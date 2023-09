Mulher leva dois tiros na Vila Nossa Senhora das Graças

Uma jovem identificada apenas como Luana foi ferida gravemente a tiros por volta das 23h25 deste sábado (23.set.23), no cruzamento das ruas Jaime Ferreira de Vasconcelos, com a Rua Amador Bueno, na Vila Nossa Senhora das Graças em Campo Grande (MS).

Populares relataram ao MS Notícias terem escutado dois tiros o que provocou correria e desespero. “Eu tinha chegado do trabalho e escutei dois estalos, achei que era bombinha, mas logo vi a mulherada gritando aqui na rua, achei que tinha catado a Luana”, relatou uma tia da vítima.

Uma testemunha ocular, que não terá o nome revelado, explicou à reportagem que desde a tarde deste sábado estava bebendo com amigas e que o suspeito, conhecido pelo vulgo ‘Bigai’, estava na roda de bebida, quando revelou que iria se vingar de Luana. “Ele falou desse jeito assim: hoje eu vou matar ela. Porque a Luana foi ontem lá na casa dele e esfaqueou a atual mulher dele e até cortou a mão dele. Então, hoje ele falou que ia matar ela. Eu vim embora, cheguei aqui e avisei ela para ela vazar, que ele queria matar ela... Não deu outra, no que eu cheguei aqui ele subiu aqui e só escutei dois tiros, falhou, mas no terceiro e quarto atingiu o peito dela”, detalhou a testemunha.



(23.set.23) - Policiais sinalizam projéteis no chão próximo a esquina onde Luana foi alvejada. Foto: Tero Queiroz

Ainda segundo a testemunha, Luana enfrentou o atirador ao notar que os dois primeiros tiros haviam falhado. “Ela foi de encontro com ele, ela falou assim: eu tô de peito aberto, eu não tenho medo de morrer, você me ama! Eu sei que você me ama, você não me esquece! (sic)”, lembrou.

Segundo relatos das testemunhas, o atirador estava numa bicicleta. Inicialmente, Luana achou que não havia sido atingida, mas logo começou a notar o sangue esvair e foi amparada nos braços da testemunha. “Ela falou: acho que fui baleada, e caiu. Nisso eu grudei ela e o povo quebrou o portão ali e entramos com ela para dentro da casa. Tem um monte de lençol, portão, tá tudo cheio de sangue lá, uma coisa triste demais”, lamentou.

(23.set.23) - Vítima estava na esquina à direita sentada com um grupo de amigas quando foi abordada e alvejada pelo autor. Foto: Tero Queiroz

Conforme apurado pela reportagem, Bigai e Luana se relacionaram há 4 anos e tiveram um filho fruto da relação. “Ele é ex-marido dela, pai de um dos filhos dela. Eles viviam separando e voltando, era aquele relacionamento abusivo, só que um dia colocou um ponto final e ele arrumou uma mulher”, esclareceu a tia da vítima.

A vítima foi socorrido a Santa Casa e informações preliminares são de que o estado de saúde de Luana é grave. Ela teve um dos pulmões perfurados pelos tiros.

Equipes da Perícia Científica, Polícia Militar e do Grupo de Operações e Investigações (GOI), da Polícia Civil, estavam realizando o isolamento do local e buscas pelo suspeito.