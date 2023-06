Mulheres são sequestradas ao buscar 'R$ 17 milhões' na Caixa

Duas mulheres foram sequestradas na 3ª feira (27.jun.23), em Campo Grande (MS), quando supostamente iriam reivindicar R$ 17 milhões que uma delas ganhou na Loteria Federal.



A história, bastante confusa, envolve duas amigas de longa data. Uma das vítimas, de 65 anos, disse que a suposta ganhadora do prêmio mora em Bandeirantes e veio à Campo Grande para resgatar o bilhete.



Então, elas se dirigiram da Avenida Ernesto Geisel até uma unidade da Caixa Econômica Federal na Avenida Afonso Pena, no Centro. No trajeto, entretanto, elas acabaram pedindo um carro de aplicativo.

Quando entraram no carro, o susposto motorista sacou uma arma, anunciando o assalto.

A idosa tinha R$ 50 mil em sua conta bancária e sabendo disso, o criminoso obrigou ela a transferir a quantia, sob ameaça de execução da ganhadora do prêmio milionário caso a idosa não fizesse a transferência dos R$ 50 mil. Temendo o pior, a idosa transferiu o dinheiro para uma conta indicada pelo criminoso.



Após fazer o que o criminoso queria, a idosa foi solta. “Ele ficou com elas das 10h30 até quase 14h30 e depois, largou minha mãe ali perto da Perpétuo Socorro e levou a segunda vítima”, afirmou o filho da idosa que acompanhou a mãe durante depoimento prestado ao Garras.



O assaltante então desapareceu com a suposta ganhadora do prêmio milionário, chamada Maria. Eles estão em um carro, de cor branca, de quatro portas. As polícias seguem em diligências para entender a dinâmica do sequestro seguido de assalto a mão armada.



O QUE DIZ A CAIXA



Na Capital, de fato, uma pessoa ganhou R$ 17,6 milhões no concurso 2.565 da Mega-Sena no mês de fevereiro.



A Caixa disse, porém, que a data limite para a retirada do prêmio expirou em 15 de maio e que o valor foi creditado pelo apostador campo-grandense.

Portanto, não procede a informação de que a mulher de Bandeirantes seria a ganhadora do prêmio.