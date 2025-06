Namorado força adolescente e irmã a gravar pornô e espalha vídeos

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 8ª DP (Estrutural) e com apoio do Departamento de Inteligência Policial da Polícia Civil do Ceará, realizou nesta 5ª feira (5.jun.25) a operação "Uncover" em Fortaleza (CE).

Foram cumpridos mandados de busca, apreensão e prisão preventiva contra um homem de 21 anos, acusado de ameaçar, registrar, armazenar e divulgar vídeos íntimos de conteúdo pornográfico de uma adolescente e sua irmã, ambas moradoras da Estrutural, via Instagram.

O investigado iniciou um relacionamento virtual com a adolescente de 16 anos, que conheceu pelo TikTok. Durante o namoro, exigiu que ela enviasse vídeos de nudez e pornografia. Quando a vítima tentou encerrar o relacionamento, passou a ser controlada e coagida a continuar enviando vídeos íntimos, inclusive envolvendo sua irmã e uma prima.

O autor também obrigou a adolescente a assistir cenas de sexo de outras menores, que igualmente eram vítimas e tiveram suas imagens divulgadas.

Após o término, o acusado expôs as imagens da adolescente e da irmã para pessoas próximas, só parando após constranger a vítima a pedir perdão pelo fim do relacionamento. Ele ainda induziu a adolescente a obter e repassar vídeos íntimos de uma amiga em São Paulo, que, após a divulgação, tentou suicídio.

Durante o cumprimento dos mandados, o autor foi preso em flagrante por armazenar pornografia infantil em seus dispositivos. Ele foi indiciado por registro, divulgação e armazenamento de pornografia infantil e adulta, constrangimento ilegal, ameaça, perseguição, violência psicológica contra a mulher e corrupção de menores. A pena pode chegar a 36 anos de prisão.

O delegado Horácio Duarte, responsável pela operação, reforça que pais e responsáveis devem supervisionar rigorosamente o acesso de crianças e adolescentes à internet, buscando informações sobre controle parental quando necessário.