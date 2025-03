Neta desvia R$ 55 mil da avÃ³ e torra quase tudo no Tigrinho em MS

Uma jovem de 25 anos foi indiciada pela Polícia Civil após desviar cerca de R$ 55 mil da própria avó, de 67 anos, e gastar a maior parte do dinheiro em jogos de azar virtuais, incluindo o popular “jogo do tigrinho”. O caso foi investigado pela Delegacia de Brasilândia e o inquérito foi concluído nesta 4ª feira (12.mar.25).

Segundo a Polícia Civil, a neta, identificada como C.B.F., se aproveitou da relação de confiança com a idosa e da falta de conhecimento dela sobre questões financeiras. Inicialmente, ficou responsável por realizar o pagamento de tributos e taxas, mas cobrava valores acima dos devidos e se apropriava do restante sem efetuar as quitações.

A jovem também cadastrou um aplicativo bancário da avó em seu próprio celular, passando a realizar transferências indevidas. As investigações apontam que, do valor total desviado, mais de R$ 30 mil foram utilizados em jogos de apostas online.

Ao prestar depoimento, C.B.F. confessou parcialmente os crimes e disse estar arrependida. Ela foi formalmente indiciada por estelionato e apropriação de proventos de idoso.