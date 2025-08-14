Operação "Para" detona disputa entre PCC e CV e prende 4 em Dourados

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Defron (Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Fronteira), de Dourados, deflagrou na 4ª feira (13.ago.25) a operação “Para” para desarticular uma célula criminosa ligada a crimes violentos e à disputa territorial entre facções.

Segundo as investigações, bairros como Canaã IV e Vila São Braz vêm registrando confrontos pelo controle do tráfico de drogas, incluindo o assassinato de um adolescente de 15 anos em maio. Células ligadas ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho) estavam envolvidas.

Na ação, policiais abordaram três locais usados para guardar drogas, armas e munições, prendendo quatro suspeitos.

Foram apreendidos um revólver calibre .38, 30 munições, dois artefatos explosivos, uma motocicleta, porções de maconha, crack, cocaína e haxixe, balanças de precisão, materiais para embalar drogas e cerca de R$ 2,5 mil.

Em nota, a Polícia Civil ressaltou que as investigações continuam para identificar e prender integrantes de outras células criminosas que atuem na cidade e região.