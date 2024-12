Operação reforça segurança nas estradas e combate a crimes em MS

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) de Mato Grosso do Sul deu início, nesta segunda-feira (9), à Operação Boas Festas, com foco na segurança e fiscalização das rodovias estaduais durante o período de Natal e Ano Novo. A ação, que se estenderá até o dia 5 de janeiro de 2025, visa prevenir acidentes e garantir a preservação da vida dos viajantes, em um momento marcado pelo aumento do fluxo nas estradas.

A operação abrange todo o estado, com reforço no policiamento realizado pelas 12 bases operacionais da PM Rodoviária e pelo Tático Ostensivo Rodoviário (TOR). As equipes estarão estrategicamente posicionadas para intensificar a fiscalização e coibir infrações de trânsito.

Recomendações aos motoristas

A PM Rodoviária orienta os motoristas a verificarem as condições dos veículos antes de viajar, conferindo itens como pneus, freios e faróis. Além disso, é recomendado um planejamento prévio do trajeto para evitar contratempos. Denúncias e informações podem ser feitas pelo telefone 198.

Polícia Civil

A Operação Boas Festas da PM Rodoviária integra uma mobilização mais ampla de segurança pública em Mato Grosso do Sul, que inclui também a atuação da Polícia Civil. Desde o início da semana, a Polícia Civil intensificou ações para combater infrações penais na capital e no interior, reforçando o efetivo nas delegacias e cumprindo mandados de prisão, com foco em crimes patrimoniais, como furtos e roubos.

As ações visam não apenas a segurança nas estradas, mas também a tranquilidade nos bairros e áreas comerciais, garantindo um período de festas mais seguro para todos. Presos beneficiados com a saída temporária de fim de ano serão monitorados, reforçando o compromisso das autoridades em combater ilícitos durante o recesso natalino.