PF faz operação contra compra de votos e apreende R$ 62 mil em MS

A Polícia Federal, em parceria com o Ministério Público Eleitoral, realizou na manhã desta quarta-feira (4) a Operação Forfait, com foco na repressão a crimes eleitorais em Iguatemi, Mato Grosso do Sul.

A ação apura suspeitas de "compra de votos", prática ilegal em que um candidato teria oferecido abastecimento de combustíveis em troca de apoio de eleitores, configurando crime previsto no Código Eleitoral.

Durante o cumprimento de mandados judiciais expedidos pela Justiça Eleitoral, foram realizadas buscas em locais ligados ao caso. A operação resultou na apreensão de dois aparelhos celulares, R$ 62 mil em espécie e uma arma de fogo regularizada.

Os itens serão analisados no âmbito do inquérito policial para aprofundar as investigações.