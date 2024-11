Padrasto é denunciado por filmar enteadas nuas no banho e dormindo

Uma mulher de 32 anos registrou uma denúncia contra seu marido, de 31 anos, em Campo Grande, após descobrir que ele havia filmado e tirado fotos de suas filhas nuas, com idades entre 4 e 15 anos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

Conforme divulgado pelo Jornal Midiamax, a ocorrência foi registrada no dia 1º deste mês, quando a mãe encontrou imagens comprometedoras no celular do marido, que é padrasto das meninas. Entre os conteúdos, havia um vídeo da filha mais velha tomando banho, filmado pelo homem através da janela sem que a adolescente percebesse. Além disso, fotos mostravam as meninas mais novas dormindo.

Em alguns vídeos, o suspeito é acusado de abaixar o short da caçula enquanto ela dormia para gravar partes íntimas da criança. As meninas já foram ouvidas na delegacia e relataram que se sentiam desconfortáveis com o comportamento do padrasto, que frequentemente as agredia levemente nas nádegas e as beijava no rosto em diversas ocasiões.

A mãe também revelou que o homem teria abusado de uma prima das meninas. Ainda conforme o Midiamax, até o momento, não há informações sobre se o suspeito foi ouvido pelas autoridades.