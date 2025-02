Padrasto e mãe são presos por estuprar e obrigar filhos a comer pimenta

Um casal foi preso na noite de 4ª feira (26.fev.25) no Jardin Leblon, em Campo Grande, acusado de estupro de vulnerável e maus-tratos contra os filhos. A prisão foi realizada pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar, após um trabalho estratégico que culminou no cumprimento de mandados de prisão.

Os crimes ocorreram entre 2018 e 2019, quando o filho da mulher, então menor de idade, morava com a mãe e o padrasto. De acordo com o boletim de ocorrência, o padrasto cometeu abusos sexuais em várias ocasiões, inclusive após consumir bebida alcoólica. Em uma das situações, ele passou a mão nas partes íntimas do enteado, e em outra, estava seminu e novamente abusou da criança, chegando a tirar a roupa do menor.

A mãe, de 43 anos, foi acusada de consentir com os abusos e de maus-tratos contra os filhos. Ela obrigava as crianças a comer pimenta e fez ameaças de morte ao filho vítima do abuso, caso ele contasse sobre os fatos a alguém. A denúncia foi feita pelo pai do menor em 2020, após a criança procurar ajuda. A mãe, ao ser informada sobre o ocorrido, minimizou os fatos, alegando que o padrasto estava apenas "brincando" e que o filho estava "de frescura".

A investigação revelou que a mãe sempre foi violenta com os filhos, que sofreram diversas formas de agressão. Além disso, os outros filhos também foram obrigados a comer pimenta. O menino foi ouvido pelo setor psicossocial da Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente, e seus relatos corroboraram a denúncia do pai.