03 de novembro de 2025
ACIDENTE FATAL | INTERIOR PAULISTA

Pais, filho de 6 anos e jovem de MS morrem em colisão frontal em rodovia paulista

Colisão entre Gol e caminhonete S-10 deixou quatro mortos e três feridos na noite de domingo (2.nov.25), após a ponte sobre o Rio Paraná

Família e amiga morrem em acidente entre Castilho e Itapura, no interior de São Paulo. A foto do acidente é ilustrativa e não se refere ao ocorrido, mas sim a outro acidente registrado em Prudentópolis (PR). Fotos: ReproduçãoFamília e amiga morrem em acidente entre Castilho e Itapura, no interior de São Paulo. A foto do acidente é ilustrativa e não se refere ao ocorrido, mas sim a outro acidente registrado em Prudentópolis (PR). Fotos: Reprodução
Ewerton César Dias Alves, de 33 anos, a esposa, Gabriela Fernandes Ribeiro da Silva, de 29, o filho do casal, José Henrique Alves da Silva, de seis anos, e Letícia Garcete Benites, de 25, morreram às 18h50 do domingo (2.nov.25) em um acidente de trânsito no quilômetro 21 da Rodovia dos Barrageiros (SP-595), que liga a Castilho, no interior de São Paulo. As vítimas eram moradoras de Três Lagoas (MS).

O Gol azul, dirigido por Ewerton, colidiu de frente com uma S-10 prata. Ambos os veículos tinham placas de Andradina (SP). Segundo as primeiras informações, a família seguia no sentido Três Lagoas.

A caminhonete era conduzida por Eduardo dos Santos, de 50 anos, que viajava com a esposa, Fabiana de Souza Ferreira, de 40, e a filha, Ryana Souza dos Santos, de 14. Os três foram levados para um hospital de Ilha Solteira (SP) e já receberam alta.

O acidente ocorreu logo após a ponte sobre o Rio Paraná, na divisa entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista da S-10 relatou que retornava de Castilho quando avistou o Gol vindo em alta velocidade e na contramão. Ele tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.

As quatro pessoas que estavam no Gol morreram no local. A criança estava presa à cadeirinha de segurança, mas não resistiu ao impacto.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária trabalharam no resgate e na perícia até a madrugada desta segunda-feira (3.nov.25). Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia de Ilha Solteira como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

