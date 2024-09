Para vingar o pai, dupla invade casa de rivais e 'esfaqueia geral'

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Aral Moreira, prendeu na 3ª feira (24.set.24) dois homens acusados de tentativa de homicídio, crime que teria sido motivado por vingança.

O ataque ocorreu na noite de 2ª feira (23.set.24), na Vila Satélite, em Aral Moreira. De acordo com o relato da vítima, de 23 anos, ela estava sentada em frente à casa de um amigo quando quatro indivíduos se aproximaram e um deles afirmou: "É ele que vamos matar, já que não conseguimos matar o irmão dele."

Um dos agressores sacou um machete da cintura e partiu para cima da vítima, desferindo três golpes nas costas. Apesar dos ferimentos, a vítima conseguiu fugir e se abrigou na casa de um amigo.

Após o ataque, o grupo ainda tentou matar o cunhado da vítima, atingindo-o com duas facadas na cabeça. No entanto, ele também conseguiu escapar e se escondeu no quintal de uma vizinha. Segundo a investigação, o crime teria sido motivado pela morte do pai de um dos agressores, supostamente causada por um familiar das vítimas.

Com a denúncia feita à Delegacia de Aral Moreira, uma equipe de investigadores e policiais militares iniciou buscas e conseguiu capturar dois dos envolvidos. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir e tiveram suas prisões preventivas solicitadas pela polícia, assim como a conversão da prisão em flagrante dos capturados em prisão preventiva.