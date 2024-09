Tentativa de ultrapassagem mata 2 pessoas e deixa 5 feridas em MS

Na noite de 5ª feira (12.set.24), um grave acidente de trânsito envolvendo três veículos matou Divina Esmeria Pires, de 65 anos, e Josenilson dos Santos Almeida, de 52 anos, na BR-376, em Vicentina, a aproximadamente 246 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia Civil local, o acidente envolveu dois carros, um CR-V e um Azera, além de um ônibus.

Conforme divulgado pelo Jornal MS News, a colisão ocorreu quando o Azera tentou ultrapassar o ônibus e bateu de frente com o CR-V, onde estavam Divina e Josenilson. O impacto danificou parte da lataria lateral do ônibus.

Com a força da colisão, Divina foi arremessada para fora do veículo, e seu corpo foi encontrado durante as diligências da perícia. Josenilson foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do Hospital Maria dos Santos Bastos, em Vicentina.

O acidente deixou outras vítimas: cinco pessoas estavam no CR-V, das quais duas morreram e três ficaram feridas. As ocupantes do Azera, duas mulheres de Jateí, também sofreram ferimentos. As passageiras do ônibus, trabalhadoras de uma usina da região, não se feriram. O caso é investigado.