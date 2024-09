Pedro foi morto a tiros ao procurar garrafa de jurubeba em árvore

Pedro Henrique Domingos Osório, de 21 anos, foi morto a tiros no centro de Guia Lopes da Laguna, a 234 quilômetros de Campo Grande, enquanto procurava por uma garrafa jurubeba escondida em uma árvore, em frente a uma pizzaria.

Outras pessoas de 19 e 24 anos, também foram alvos dos disparos. O crime ocorreu na noite da 6ª feira (6.set.24) passada, mas detalhes foram divulgados pela polícia apenas nesta 2ª feira (09.set.24).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi alertada sobre os disparos de arma de fogo enquanto realizava o policiamento da Festa do Mel, que acontecia a duas quadras do local do crime.

Ao chegarem na cena, os policiais encontraram Pedro Henrique caído no chão, com um tiro no lado esquerdo do rosto. Um dos rapazes também foi encontrado em frente a uma conveniência, com um tiro no peito. Os bombeiros foram acionados e prestaram os primeiros socorros, mas Pedro já estava sem vida ao chegar no hospital de Guia Lopes da Laguna.

O irmão do rapaz que sobreviveu relatou aos policiais que ele, Pedro e o irmão tinham ido buscar uma garrafa de jurubeba que haviam escondido em uma árvore próxima ao local. Durante o momento, foram surpreendidos por um homem vestido inteiramente de preto, que apontou uma arma para o rosto de um deles.

Ao tentar protegê-lo, Pedro foi baleado no rosto. Logo em seguida, o autor disparou contra o outro rapaz, atingindo-o no peito. O atirador ainda tentou atirar na terceira vítima, mas esta conseguiu desviar o disparo para o chão. A Polícia Civil está investigando o caso, buscando identificar o autor dos disparos e entender a motivação por trás do ataque.