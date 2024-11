PF aponta 'Colômbia' como autor das mortes de Bruno e Dom Phillips

A Polícia Federal finalizou o inquérito sobre os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, ocorridos em 5 de junho de 2022 na região do Vale do Javari, próximo a Atalaia do Norte, Amazonas. Os crimes, segundo a investigação, foram uma retaliação às atividades de fiscalização ambiental conduzidas por Pereira, que atuava em defesa dos direitos indígenas e da preservação ambiental.

O relatório final foi enviado ao Ministério Público Federal na última 6ª feira (1º.nov.24), após dois anos de investigações, nos quais a PF indiciou nove pessoas envolvidas. Entre os indiciados está Rubén Dario da Silva Villar, conhecido como “Colômbia”, apontado como o mandante dos assassinatos.

Segundo o inquérito, “Colômbia” forneceu munições para o crime, financiou a organização criminosa e ajudou a coordenar a ocultação dos corpos das vítimas. O suspeito está preso desde dezembro de 2022 e, além de sua suposta participação nos homicídios, é investigado por envolvimento em pesca ilegal e tráfico de drogas na região.

A PF também identificou a atuação de uma rede criminosa em Atalaia do Norte, ligada à pesca e caça ilegais, que causa graves impactos socioambientais e representa ameaças tanto a servidores de proteção ambiental quanto às populações indígenas locais.