16 de janeiro de 2026
'PABLO ESCOBAR DE SAIA'

PF caça sul-mato-grossense considerada a maior narcotraficante do Brasil

Ela é dona de império bilionário e está foragida com o marido

Imagens criadas por Inteligência Aartifical da PF indicam possíveis aparências da maior traficante do país. Imagens criadas por Inteligência Aartifical da PF indicam possíveis aparências da maior traficante do país.
A Polícia Federal (PF) divulgou projeções digitais que simulam a aparência atual da mulher considerada a maior narcotraficante do Brasil.

Karine de Oliveira Campos, de 47 anos, carrega a alcunha de 'Pablo Escobar de saia'.

Foragida da Justiça, ela construiu um império criminoso com raízes profundas em Mato Grosso do Sul, onde viveu grande parte de sua juventude e início da vida adulta.

As investigações apontam que Karine lidera uma organização com patrimônio estimado em mais de R$ 1 bilhão.

Ao lado do marido, Marcelo Mendes Ferreira, ela comanda uma estrutura logística internacional de envio de cocaína, operando de forma independente e, por vezes, em parceria com facções como o PCC.

FUGA CINEMATOGRÁFICA

A trajetória de Karine começou cedo em Corumbá, a Oeste de MS, na fronteira com a Bolívia. Aos 20 anos, ela já atuava no transporte de crack para o Nordeste.

Porém, foi em Campo Grande — capital de MS — que ocorreu o episódio que marcou sua entrada definitiva na clandestinidade.

Em fevereiro de 2019, durante a Operação Alba Vírus, agentes federais bateram à porta de sua mansão no bairro nobre Carandá Bosque.

Karine conseguiu enganar a equipe policial. Ela se passou pela própria mãe, aproveitando-se da semelhança física e da confusão do momento, e saiu pela porta da frente antes que o erro fosse notado. Desde então, nunca mais foi detida.

PODER ECONÔMICO

O poder da organização não reside apenas na violência, mas no dinheiro. O dossiê da PF indica que o grupo movimenta cifras astronômicas para subornar autoridades e comprar decisões judiciais.

Há indícios de que a quadrilha teria pago cerca de US$ 5 milhões (dólares) para viabilizar a soltura do traficante André do Rap, em 2020, num caso que gerou escândalo jurídico no país.

Outra investigação aponta o pagamento de R$ 3,5 milhões em propina a magistrados de Brasília para libertar Leonardo Costa Nobre.

A influência se estende aos portos. A quadrilha é suspeita de presentear funcionários portuários com relógios de luxo para garantir que contêineres carregados de drogas passem pela fiscalização sem problemas.

PARADEIRO E LOGÍSTICA

Mesmo com a líder foragida, a máquina do tráfico não parou. Entre 2019 e 2022, as autoridades apreenderam mais de 16 toneladas de cocaína vinculadas ao grupo de Karine.

A organização mantinha infraestrutura robusta em Mato Grosso do Sul para lavar dinheiro e apoiar a logística.

Foram identificados bens registrados em nome de laranjas e familiares, incluindo uma transportadora no bairro Coopharádio, em Campo Grande, e uma fazenda localizada na rodovia MS-040.

O trabalho de inteligência da Polícia Federal sugere que o casal não está mais no Brasil.

A principal linha de investigação aponta que Karine e Marcelo estariam escondidos em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, de onde continuariam a gerenciar o envio de drogas para a Europa e a movimentar sua fortuna bilionária.

