PF mira esquema de R$ 6,3 bilhões com alvos em MS e mais 13 estados

A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram nesta 4ª feira (23.abril.25) a Operação Sem Desconto, que apura um esquema bilionário de descontos associativos indevidos em aposentadorias e pensões. A ação ocorre simultaneamente em 14 estados e no Distrito Federal, incluindo Mato Grosso do Sul.

Cerca de 700 policiais federais e 80 servidores da CGU cumprem 211 mandados judiciais, entre eles ordens de busca e apreensão, sequestro de bens que somam mais de R$ 1 bilhão e seis mandados de prisão temporária. Também foram afastados seis servidores públicos.

A investigação revelou que entidades aplicaram, entre 2019 e 2024, descontos sem autorização sobre benefícios pagos pelo INSS, somando cerca de R$ 6,3 bilhões cobrados de aposentados e pensionistas. O esquema envolve corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional, falsificação de documentos, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Além de Mato Grosso do Sul, a operação tem alvos no Distrito Federal, Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. Seis servidores públicos foram afastados de suas funções.