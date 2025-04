Perito de MS é alvo de operação por fraude em laudos de veículos

O perito-chefe da Unidade Regional de Perícia e Identificação de Naviraí, órgão vinculado à Polícia Científica de Mato Grosso do Sul, foi um dos alvos da Operação Ubiquidade, deflagrada nesta 3ª feira (1º.abril.25) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Paraná. A investigação apura fraudes na confecção de laudos periciais que teriam resultado na liberação irregular de veículos apreendidos no Paraná.

Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Foz do Iguaçu (PR) e Naviraí (MS), incluindo a sede da unidade pericial sul-mato-grossense e o Setor de Veículos da 6ª Subdivisão Policial de Foz. A ação contou com o apoio da Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Paraná e do Gaeco de Mato Grosso do Sul.

Segundo informações do Ministério Público do Paraná, a investigação teve início em junho de 2023 e identificou inconsistências em laudos produzidos pelo perito-chefe de Naviraí. Os documentos, conforme apurado, estariam sendo usados para liberar ilegalmente veículos apreendidos em diversas cidades paranaenses, especialmente em Foz do Iguaçu. Para isso, os suspeitos teriam recorrido a documentos falsos e, supostamente, contado com o repasse de informações privilegiadas por agentes públicos.

Além do perito, também são investigados um agente da Polícia Judiciária do Paraná e um empresário do ramo de recuperação de veículos. Um dos alvos teve a empresa vistoriada durante a operação. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Foz do Iguaçu. Os mandados buscaram a apreensão de celulares, equipamentos eletrônicos, documentos com indícios de fraude, dinheiro em espécie e outros materiais que possam reforçar as suspeitas.