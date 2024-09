Motorista de aplicativo reage a assalto, toma arma e mata ladrão em SP

Um homem de 34 anos, motorista de aplicativo, reagiu a um assalto, desarmou um dos criminosos e o matou. O incidente ocorreu no sábado (21.set.24) em São Vicente, litoral de São Paulo. Os comparsas do assaltante fugiram de mãos vazias.

De acordo com informações do Jornal A Tribuna, a vítima havia recebido chamado para uma corrida com dois passageiros no bairro Jabaquara, em São Paulo, com destino à Catiopã, no litoral. Ao chegar no local combinado, um terceiro criminoso se aproximou e anunciou o assalto.

Neste momento, um dos ladrões que estava no banco traseiro do veículo agarrou o motorista por trás, aplicando um golpe de mata-leão. Rendido, o motorista foi colocado no banco de trás e agredido com coronhadas.

No entanto, em um momento de distração dos criminosos, ele conseguiu desarmar um dos ladrões e atirou, matando-o no local. Os outros assaltantes fugiram sem levar nada. A polícia foi acionada e levou a vítima à delegacia, onde ela prestou depoimento e foi liberada.