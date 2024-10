PM da especializada é morto a tiros ao reagir a roubo de BMW em SP

Policial militar do Comando de Operações Especiais (COE) foi morto por bandidos ao reagir a uma tentativa de roubo de uma moto BMW em Paulínia, no interior de São Paulo, na noite de 5ª feira (17.out.24).

A vítima, identificada como Juan de Mello, retornava de um plantão na capital paulista, quando foi abordada por criminosos na Rodovia Anhanguera, próximo à sua residência. De acordo com o UOL, o policial foi atingido com dois tiros no peito.

Imagens de câmeras de segurança mostraram que Juan foi cercado por quatro assaltantes que estavam em duas motos. Os criminosos exigiram que ele entregasse sua moto, uma BMW de 800 cilindradas. No entanto, como estava armado, ele tentou reagir, mas foi surpreendido pelos assaltantes, que abriram fogo. O agente caiu ao solo, atingido por dois disparos.

Mesmo ferido, ele tentou sinalizar para que veículos na rodovia não o atropelassem. Funcionários da concessionária que administra a rodovia acionaram o resgate, mas Juan não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Campinas assumiu o caso e já identificou um dos suspeitos, um jovem de 18 anos. O rapaz foi preso em sua residência, no Jardim São Marcos, e confessou que auxiliou um dos criminosos baleados durante o confronto.

Além disso, a polícia apreendeu uma moto e um revólver calibre .32, que agora passam por perícia para determinar se foram utilizados na ação.

O suspeito preso, que havia sido detido por roubo em 19 de setembro e liberado após audiência de custódia, teve sua prisão temporária decretada. A polícia segue em busca dos outros quatro envolvidos no crime.