Polícia deflagra Operação Abre-te Sésamo, cercando condomínio em Campo Grande

A Polícia Civil, por intermédio da 3ª Delegacia de Polícia da capital, deflagrou nesta 3ª feira (6.jun.23), a Operação 'Abre-te Sésamo', em um condomínio residencial ocupado conhecido como 'Carandirú', situado no Bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande (MS).

De acordo com nota (a íntegra) , as investigações tiveram início em agosto de 2022, quando os Policiais Civis da 3ª DP investigavam furtos e roubos ocorridos na região do Prosa. Durante as diligências, foi constatada a existência de uma espécie de uma "Central do Crime", operada a partir do condomínio.

Os investigadores citam que do local eram organizadas as práticas de furtos e roubos, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e homicídios.

Ao todo, cercaram o condomínio 321 servidores, dentre os quais 273 são policiais Civis do Departamento de Polícia da Capital; Departamento de Polícia Especializada e do Interior; Policiais Militares do 9ºBPM; Companhia de Canil do Batalhão de Choque; Grupamento Aéreo; Corpo de Bombeiros; Defesa Civil; Perícia Técnica e Assistência Social.

Em nota, a PC disse que mais informações serão repassadas após o cumprimento das buscas, por meio de coletiva de imprensa agendada para às 15h de hoje, na Delegacia Geral da Polícia Civil.

O condomínio 'Carandirú' foi ocupado há 20 anos, após a falência da construtora responsável pela obra.

NOME DA OPERAÇÃO

"Abre-te, sésamo" é uma a expressão mágica da história de "Ali Babá e os Quarenta Ladrões" na versão de Antoine Galland de As Mil e Uma Noites. Abre a boca de uma caverna na qual quarenta ladrões esconderam um tesouro. A frase deriva da planta gergelim (sésamo).