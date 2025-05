Polícia escava terreno à procura de homem desaparecido há 4 anos em MS

A Polícia Civil realizou na manhã desta 6ª feira (16.maio.25) uma escavação em imóvel no bairro Vila Nasser, em Campo Grande, em busca do corpo de Renato Cabral Batista, desaparecido desde 25 de dezembro de 2020.

A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio de maquinário fornecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP).

As escavações foram motivadas por informações levantadas durante a investigação, que apontam que Renato pode ter sido assassinado e enterrado no local após uma discussão relacionada a uma dívida de drogas. A polícia apura que ele teria sido atingido na cabeça antes de ser ocultado em uma cova improvisada no terreno.

Apesar de o corpo não ter sido encontrado até o momento, a Polícia Civil mantém a hipótese de homicídio e seguirá com as diligências concentradas na região, diante de evidências que indicam o envolvimento do local no crime.