Polícia prende avô acusado de abusar das netas de 5 e 7 anos em Corumbá

Um homem foi preso preventivamente pelas polícias Civil e Rodoviária Federal na 3ª feira (26.ago.25), na região de Porto Morrinho, em Corumbá (MS). Ele é investigado por abusar sexualmente das netas de 5 e 7 anos.

A mãe denunciou o caso em Campo Grande, após notar comportamentos suspeitos e sinais físicos nas duas filhas. Ele teria cometido os crimes enquanto a mãe das crianças estava no trabalho.

Conforme a Folha MS, uma das meninas confirmou o abuso e relator ter visto os órgãos genitais do avô.

A prisão preventiva foi decretada com base nas provas reunidas e na avaliação do risco de o homem voltar a cometer abusos ou tentar fugir.

“A ação integrada entre Polícia Civil e PRF foi considerada essencial para localizar o investigado, que havia deixado a capital”, afirmou o delegado Guilherme Pena.

A operação demonstrou a importância da cooperação entre as forças de segurança no combate a crimes graves e na proteção de vítimas em situação de vulnerabilidade.

O homem está à disposição da Justiça.