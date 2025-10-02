Polícia prende homem por expor vídeo da ex-companheira em grupo de mensagens

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Corumbá – 3ª DRP, prendeu em flagrante na 3ª feira (30.set.25) um homem de 37 anos acusado de divulgar um vídeo íntimo da ex-companheira.

A vítima, de 40 anos, procurou a delegacia após o ex-companheiro compartilhar o vídeo em um grupo de mensagens da cidade e até enviá-lo à própria filha dela. Em tom de deboche, o homem também encaminhou o conteúdo à vítima, dizendo para ela “chamar a Polícia”.

A mulher relatou ainda que já havia medida protetiva contra o suspeito, que vinha sendo constantemente desrespeitada. Após ser acionada, a PCGO localizou e prendeu o homem em flagrante pelo crime de divulgar cena íntima sem autorização.