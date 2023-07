Polícia prende quadrilha especialista no golpe do bilhete premiado

Quatro pessoas foram presas no domingo (2.jul.23), em Passo Fundo (RS), suspeitas de integrar uma quadrilha que aplicava o golpe do bilhete premiado. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

Por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos e Defraudações (DRCID), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), a Polícia Civil sulista disse que cumpriu 5 mandados de busca e apreensão e mais 6 prisões preventivas, no âmbito da Operação Tessera Fábula, que teve início em março deste ano, quando uma idosa perdeu R$ 200 mil em dinheiro e US$ 3,5 mil e joias para os supostos golpistas em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

"Os golpistas sempre agiam em duplas, conversando diretamente com as vítimas, enquanto outros três ficavam em observação à curta distância, dando suporte a ação dos criminosos", explicou a investigação.

"Verificou-se que os alvos atuam em diversos municípios da região Sul do Brasil, entre os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, e que já haviam aplicados golpes que somados chegam a aproximadamente R$ 2 milhões", apontou a polícia.

Nas buscas do domingo, os agentes apreenderam documentos falsos, dinheiro, relógios e joias. Eis:

O Delegado Thiago Albeche, titular da DRCID, destacou a necessidade de prender os criminosos com a maior rapidez possível, pois o grupo viaja bastante e aplica golpes em ritmo acelerado, fazendo vítimas em diversos locais. “Assim que tivemos as ordens de prisão, organizamos a operação e partimos no dia seguinte para garantir o máximo de sigilo e eficiência na atuação”, disse Albeche. Eis a nota da operação.

COMO É O GOLPE?

Segundo a polícia, os criminosos costumam abordar em grande maioria pessoas idosas, solicitando ajuda para resgatar um suposto bilhete premiado da loteria federal. Caso a vítima se interesse em ajudar, os criminosos fazem a proposta da mesma oferecer dinheiro ou até jóias caso queira ficar com o bilhete e resgatar o valor integral.

Recentemente mostramos aqui no MS Notícias, que uma idosa também perdeu R$ 50 mil para uma quadrilha que atua de maneira semelhante em Mato Grosso do Sul.

OUTRA OPERAÇÃO

Recentemente a 1ª Delegacia de Polícia de Repressão a Roubos do DEIC deflagrou a Operação Avidità contra quadrilha atuante na mesma modalidade criminosa e também originária do município de Passo Fundo. Na ocasião foram identificados indivíduos membros de uma associação criminosa que também atuavam praticando golpes do conto do bilhete por diversos municípios do Estado do Rio Grande do Sul.

A polícia adiantou que já identificou outros 6 suspeitos, todos de Passo Fundo, que já fizeram ao menos 10 vítimas. Segundo a polícia, o prejuízo total das vítimas pode chegar a R$ 2 milhões.

No curso da investigação, um dos alvos foi preso no Estado de Santa Catarina, após troca de informações da DRCID com a PRF e PMSC.

“Tessera Fabula” significa golpe do bilhete em Latim. A ação contou com apoio da Delegacia de Polícia Regional de Passo Fundo e da DRACO de Passo Fundo.