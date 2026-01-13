Por ciúmes, Gutemberg mata a cunhada Laila com 15 facadas

O Poder Judiciário de Mato Grosso determinou a manutenção da prisão de Gutemberg Lima Santos, de 29 anos, acusado pelo feminicídio de sua cunhada, Laila Carolina Souza da Conceição, também de 29 anos.

O crime ocorreu no último domingo (11.jan.25) no município de Nova Maringá (MT).

A decisão foi proferida pelo juiz Daniel Campos Silva de Siqueira durante audiência de custódia.

DINÂMICA DO CRIME E PRISÃO

De acordo com o registro da ocorrência, o homicídio foi consumado na residência da vítima. Vizinhos acionaram a Polícia Militar após ouvirem gritos das crianças, filhos de Laila, que presenciaram a agressão. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a mulher caída com múltiplas perfurações a perícia inicial aponta pelo menos 15 golpes de faca. Uma equipe do Hospital Municipal confirmou o óbito ainda no local.

O suspeito foi localizado nas imediações logo após o crime. Segundo as autoridades, Gutemberg tentava fugir correndo, ainda segurando a arma branca utilizada no ataque e com as roupas sujas de sangue. Ele foi detido em flagrante.

As investigações preliminares da Polícia Civil indicam que o crime pode ter sido motivado por ciúmes. A principal linha de apuração sugere que o conflito se iniciou após o suspeito ter visto a vítima na companhia de outra pessoa na cidade.

Em depoimento, Gutemberg sustentou que ele e vítima mantinham um relacionamento amoroso há cerca de sete meses.

O envolvimento, segundo o feminicida, teve início após a prisão do irmão de Gutemberg, que era o marido da vítima. Devido ao suposto namoro, o acusado frequentava a residência de Laila regularmente.

CONFISSÃO

Durante o interrogatório, Gutemberg confessou a autoria do crime. Ele alegou ter "perdido o controle" durante uma discussão, mas afirmou não saber explicar a motivação exata naquele momento. O detido declarou arrependimento às autoridades, afirmando que não tinha a intenção inicial de tirar a vida da mulher.

"Acabei com a vida da moça que não merecia", declarou o suspeito em registro oficial.

O caso segue sob investigação para esclarecer todos os detalhes do inquérito antes do julgamento final. Gutemberg permanece à disposição da Justiça.

MÃE NEGA VERSÃO DA POLÍCIA

Em vídeo enviado com exclusividade ao jornal FatoAgora, Maria Milena Santos de Souza, de 48 anos, rebateu informações de que Laila estava em um relacionamento com o cunhado. A mãe disse que a própria filha já demonstrava medo da postura do agressor. "É mentira que ela tinha um caso com ele. Nunca teve. O que existia era uma obsessão da parte dele. Ele gostava dela, mas ela nunca deu abertura nenhuma. Eu quero Justiça", afirmou a mãe ao citar que a filha. Assista:

https://www.facebook.com/reel/1994792407766022

MT FEMINICIDA

O caso ocorre após Mato Grosso encerrar 2025 com 53 feminicídios. O estado ocupa há dois anos consecutivos a primeira posição no ranking nacional com maior taxa de mulheres assassinadas em razão de gênero, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.