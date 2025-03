Por disputa de 'terra', Tio mata casal e crianÃ§a em chÃ¡cara

O tio de Flávio dos Santos Neri, Jéssica Cristina de Assis e Naira Gabrielly é suspeito de matar a família.

Os corpos foram encontrados em uma chácara em Alvorada do Norte, no entorno do DF.

A polícia acredita que a motivação do crime tenha sido uma disputa de terra.

O delegado Thiago Ferreira Farias afirmou que o crime ocorreu entre um e dois meses atrás.

A brutalidade do ato chamou a atenção da polícia.

A família estava desaparecida desde dezembro de 2024.

As buscas começaram em 10 de março de 2025 e, no dia seguinte, os corpos foram encontrados.

A Polícia Civil está à procura do suspeito, que está foragido.

A identidade do suspeito não foi divulgada até o momento.

Documentos das vítimas foram encontrados em uma cova, confirmando a tragédia.

Os corpos foram enviados para perícia, com resultados esperados em cerca de 15 dias.

A irmã de Jéssica, Jeissiane Marília de Assis, contou sobre a mudança da família para Alvorada do Norte.

A mudança visava uma vida melhor para os filhos, mas terminou em tragédia.