Presbítero da ADM, Vilmar morre ao bater Etios contra carreta; esposa é ferida

O Presbítero Vilmar Ramos Carvalho, de 70 anos, morreu e a esposa dele ficou ferida em um acidente de trânsito (sinistro) na tarde de domingo (14.set.25), na BR-267, próximo a Bataguassu (MS).

A colisão ocorreu por volta das 15h, no km 33 da BR-267, próximo à área urbana da cidade.

O veículo envolvido era um Toyota Etios, ocupado por um casal.

A passageira foi resgatada por populares e levada ao hospital pela equipe do Corpo de Bombeiros.

O motorista da carreta, de 42 anos, saiu ileso e permaneceu no local.

Segundo ele, o carro saía de um estacionamento e tentou acessar uma estrada vicinal.

Ele afirmou ter tentado frear e desviar, mas não conseguiu evitar o impacto.

O Etios foi atingido na lateral e lançado às margens da pista.

A PRF e a Polícia Científica realizaram os levantamentos no local.

A pista ficou interditada nos dois sentidos por cerca de duas horas.

As causas do acidente ainda serão apuradas.

LÍDER RELIGIOSO

A reportagem do MS Notícias apurou que Vilmar era um líder religioso da Assembleia de Deus Missões (ADM) de Bataguassu. A igreja emitiu uma nota de pesar. "Pastor Presidente Vilmar Machado e Miss.Raquel, em nome de sua família e de todos os membros da ADM, externam à família seus mais sinceros sentimentos.

Cientes da dor que traz esta separação, pedimos ao Senhor Jesus que lhes conceda o merecido consolo. 'Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos.' Salmos 116:15".