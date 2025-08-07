PRF apreende carga de ouro avaliada em R$ 20 milhões na Transamazônica

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que apreendeu cerca de 40 kg de ouro em Altamira (PA), na rodovia Transamazônica, na 4ª feira (6.ago.2025). A nota da PRF .

Conforme os federais, o ouro estava em uma caminhonete com quatro ocupantes: dois adultos, uma criança e um adolescente.

Os federais avaliam a carga em R$ 20 milhões.

Os adultos foram encaminhados à Polícia Federal; os menores ficaram sob responsabilidade das autoridades competentes.

Essa foi a segunda maior apreensão de ouro da história das rodovias federais.

OUTRA GRANDE APREENSÃO

Dois dias antes, na 2ª feira (4.ago), os agentes informaram que apreenderam 103 kg de ouro em Roraima. A nota da PRF.

A carga de Roraima estava dividida em 145 barras grandes e 60 pequenas, totalizando cerca de R$ 60 milhões.

Somadas, as duas operações resultaram em mais de R$ 80 milhões em apreensões.

Segundo a PRF, o aumento nas apreensões está ligado à ampliação da presença policial na região Norte.

A corporação atribui os resultados ao Plano Amazônia: Segurança e Soberania, lançado em 2023 pelo Ministério da Justiça.

A iniciativa prevê atuação integrada de órgãos de segurança e meio ambiente na Amazônia Legal.