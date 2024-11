PRF apreende quase 2 toneladas de maconha em carga de milho em MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã de 2ª feira (18.nov.24), 1.963 quilos de maconha escondidos em uma carga de milho a granel, durante fiscalização em Campo Grande (MS).

Os agentes abordaram um caminhão Volvo/FH 12, acoplado a um semirreboque, e desconfiaram do comportamento do motorista, que não soube informar com clareza o destino da carga.

Diante das inconsistências, a equipe realizou uma vistoria detalhada e localizou diversos fardos da droga ocultos entre o milho transportado. A apreensão foi encaminhada para a Polícia Civil em Campo Grande, que dará continuidade às investigações.