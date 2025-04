PRF transporta órgãos em operação de helicóptero entre Dourados e Capital

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na tarde de 4ª feira (23.abril.25), o transporte de cinco órgãos para transplante em uma operação de urgência com helicóptero. A ação teve início no Hospital da Vida, em Dourados, onde foram doados dois rins, duas córneas e um fígado.

Com o apoio da aeronave da PRF, os órgãos chegaram em apenas uma hora ao Hospital Adventista do Pênfigo, em Campo Grande, onde um paciente aguardava o transplante do fígado.

As córneas foram encaminhadas à Santa Casa da capital, enquanto os rins seguem para Porto Alegre (RS). O transporte aéreo garantiu a agilidade necessária para a realização dos procedimentos, que dependem de tempo hábil entre a captação e o transplante.