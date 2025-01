Primo estuprou menor por 7 anos em MS

A Delegacia de Ladário, a 426 quilômetros de Campo Grande, cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência de um homem de 20 anos. Ele é suspeito de ter forçado seu primo, que era vulnerável, a manter relações sexuais com ele desde os 7 anos até o início de 2024, quando a vítima já tinha 13 anos.

O suspeito aproveitou a relação familiar para cometer os abusos. Após tomar conhecimento dos fatos no final de 2024, a Delegacia solicitou a busca e apreensão de aparelhos eletrônicos do investigado e pediu sua prisão preventiva. O Poder Judiciário acatou os pedidos, e hoje as autoridades realizaram a operação.

Os dispositivos eletrônicos foram apreendidos para análise pericial, que ajudará a fortalecer a investigação. O suspeito foi indiciado e encaminhado para uma unidade de monitoramento, onde receberá uma tornozeleira eletrônica para ser monitorado ao longo das investigações.