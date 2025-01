Professor obrigava alunas a 'abrir as pernas' e mandava beijos a elas

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Bataguassu, a 335 quilômetros de Campo Grande, concluiu nesta 2ª feira (6.jan.24) a investigação contra um professor de 46 anos da rede estadual de ensino, acusado de praticar atos libidinosos com alunas menores de idade, de 12 e 14 anos.

De acordo com o inquérito, o docente utilizou sua posição de autoridade para constranger as alunas em sala de aula, realizando ações como abrir as pernas na cadeira para encostar nelas, além de enviar beijos e olhares fixos nas partes íntimas das vítimas.

Os pais das alunas relataram que os abusos resultaram em sérias consequências emocionais, incluindo crises de ansiedade, levando as meninas a evitar frequentar as aulas do professor. O docente foi indiciado por importunação sexual e submissão de adolescentes a vexame ou constrangimento.

Ele está afastado das atividades letivas enquanto os inquéritos policiais finalizados serão enviados ao Poder Judiciário para as devidas providências.