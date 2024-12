Pulverizador cai de ponte e fere dois trabalhadores em MS

Dois trabalhadores da Usina Unidade Santa Luzia ficaram feridos na manhã de 5ªfeira (5.dez.24) após um acidente envolvendo trator um pulverizador de veneno, que caiu de uma ponte sobre o Rio Santa Luzia, em Nova Alvorada do Sul.

De acordo com o site Alvorada Informa, as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal da cidade. Um deles, em estado mais grave, foi transferido para a Santa Casa, onde recebeu medicação, passou por exames e foi liberado após avaliação médica.

O segundo trabalhador, com ferimentos leves, foi atendido no hospital local e não precisou de transferência. De acordo com informações preliminares, a ponte onde o acidente ocorreu apresentava condições inadequadas para tráfego.