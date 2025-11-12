Quadrilha dos 'falsos advogados' que agia em MS deixou prejuízo de R$ 170 mil

A Polícia Civil de Santa Catarina, com apoio das polícias civis de Mato Grosso do Sul e do Piauí, desarticulou nesta 3ª feira (11.nov.25) uma quadrilha especializada em golpes conhecidos como “falsos advogados”, durante a Operação Alvará Fantasma.

A organização criminosa, com base em Nova Andradina, atuava também em outros municípios do Estado e já havia aplicado fraudes em Santa Catarina, causando prejuízos de mais de R$ 170 mil.

Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e sete de prisão temporária em Nova Andradina, Dourados, Campo Grande, Três Lagoas e Geminiano (PI). A investigação começou em junho, após uma vítima de Florianópolis relatar prejuízo de cerca de R$ 100 mil.

Segundo o delegado Caio Bicalho, de Nova Andradina, os criminosos usavam aplicativos de mensagens para se passar por advogados, utilizando nomes, fotos e registros reais da OAB. Com documentos falsificados, que simulavam decisões judiciais e alvarás, convenciam as vítimas a realizar transferências bancárias.

Durante a operação, a polícia apreendeu celulares e bloqueou R$ 300 mil em cada uma das 63 contas bancárias ligadas ao grupo. Os sete presos vão responder por estelionato eletrônico e associação criminosa. As investigações continuam para identificar outras vítimas e possíveis ramificações da quadrilha.