Quadrilha mantinha 'fake' para vender dinheiro falso na internet

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta 6ª feira (27.set.24), a Operação Double Fake, voltada à investigação de um esquema de comercialização de cédulas falsas por meio de redes sociais. A ação ocorreu em Votuporanga/SP, onde foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em residências de suspeitos, expedidos pela Justiça Federal de Jales/SP.

Durante a operação, a PF apreendeu equipamentos eletrônicos que serão submetidos à perícia federal, com o objetivo de identificar outros envolvidos no crime, como fornecedores ou compradores.

As investigações começaram após a Polícia Civil de Estrela d’Oeste/SP informar que um morador da cidade havia adquirido cédulas falsas, comercializadas por um perfil de rede social. A partir disso, a Polícia Federal identificou dois indivíduos de Votuporanga, que seriam os responsáveis pela criação e operação do perfil utilizado para a venda das notas falsificadas.

Os investigados utilizavam dados falsos para ocultar suas identidades e ofereciam as cédulas pela internet, exigindo pagamento antecipado e realizando a entrega via correios. A investigação segue em andamento para determinar o alcance da operação e identificar outros envolvidos no esquema.