Polícia apreende R$ 38 mil em joias e bens de luxo com traficantes

A Polícia Federal deflagrou na 3ª feira (17.set.24) a Operação Serra Nevada II, cumprindo quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Federal em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Durante a ação, um foragido da Justiça foi preso.

Nas buscas, além do cumprimento do mandado de prisão, foram apreendidos aproximadamente R$ 38 mil em espécie, além de joias e bens de luxo.

A operação é um desdobramento da primeira fase da Serra Nevada, deflagrada em 2016, que desmantelou uma organização criminosa envolvida no tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.

As investigações apontam que o principal alvo da operação havia fugido do sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul há mais de dois anos e estava vivendo em um apartamento de luxo em São Paulo.