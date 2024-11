Quadrilha que furtava veículos de luxo é desarticulada pela PC do MS

A Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG) de Dourados, identificou e prendeu um dos integrantes de uma quadrilha interestadual especializada em furtos no interior de veículos, com foco em modelos como Toyota Hilux e Toyota SW4. A prisão ocorreu na 6ª feira (22.nov.24), em Londrina (PR), durante uma operação que contou com o apoio da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil do Paraná.

As investigações revelaram que o grupo utilizava equipamentos conhecidos como “jammers” e ferramentas específicas para destravar portas de veículos sem deixar vestígios de arrombamento. Após abrir os veículos, os criminosos furtavam cartões bancários, utilizados imediatamente para saques e compras, além de levar dinheiro, joias e outros objetos de valor.

Ao menos seis furtos foram identificados em Dourados entre abril e julho de 2024, embora a polícia acredite que o número real de casos seja maior. A quadrilha também usava veículos alugados para realizar os crimes, dificultando a identificação.

Após quatro meses de investigações, a SIG prendeu C.H.A.F., conhecido como “Niquinho”, em Londrina. Ele já possuía histórico de furtos semelhantes e foi identificado por imagens de câmeras de segurança realizando saques com cartões roubados das vítimas em Dourados. Durante o cumprimento do mandado, a polícia apreendeu ferramentas utilizadas nos crimes e as roupas usadas por ele durante os furtos.

“Niquinho” foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando para identificar outros membros da quadrilha, que atuava em diferentes estados para dificultar sua captura.