Queda de 30% nas mortes em rodovias de MS com reforço na fiscalização

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) de Mato Grosso do Sul divulgou um balanço mostrando uma redução significativa no número de mortes nas rodovias estaduais em 2024. Nos dez primeiros meses deste ano, foram registrados 76 acidentes fatais, o que representa uma queda de 24% em relação a 2023, quando foram registrados 100 casos. No total de óbitos, a redução foi de 30,4%, com 89 mortes neste ano, comparadas a 128 no mesmo período do ano anterior.

Essa queda nos índices de acidentes e mortalidade se deve a medidas mais rigorosas de fiscalização e a expansão da estrutura da PMR, que inaugurou duas novas bases operacionais este ano: uma na MS-162, em Maracaju, e outra na MS-145, em Angélica. Segundo a PMR, o reforço das operações nas estradas tem sido essencial para monitorar e coibir infrações, contribuindo diretamente para a maior segurança dos motoristas.

Entre as infrações mais frequentemente observadas nas rodovias estaduais estão dirigir com problemas no sistema de iluminação, a falta de habilitação, ultrapassagens em locais proibidos e a condução de veículos sem licenciamento. Conforme nota da Polícia Militar, essa fiscalização intensiva também levou a uma redução no número de acidentes com feridos, caindo de 547 em 2023 para 478 em 2024, uma queda de 12,6%.