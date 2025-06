Reginaldo morre em capotamento na BR-163 em MS

Reginaldo Camargo Padilha, de 48 anos, morreu em um acidente na BR-163 por volta das 14h da 6ª feira (6.jun.25), nos limites do município de Bandeirantes (MS).

Ele dirigia um caminhão no km 588 da rodovia. O veículo transportava cerca de 15 toneladas de milheto. A carga ficou espalhada na pista após o capotamento.

O motorista seguia no sentido norte, de Bandeirantes para São Gabriel do Oeste.

O caminhão Mercedes-Benz L 1313 foi atingido na traseira. Uma carreta Volvo FH 440 colidiu com o veículo.

O impacto causou o capotamento do caminhão de Padilha. A vítima ficou prensada na cabine e morreu no local do acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência. Um médico da concessionária Motiva confirmou o óbito.

A perícia técnica de Campo Grande esteve na rodovia. Eles apuraram as causas do acidente.

O motorista da carreta permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. Ele não sofreu ferimentos.

A pista no trecho do acidente é duplicada. Há faixas separadas para cada sentido do tráfego.

O caso foi registrado como homicídio culposo.

A ocorrência está na Delegacia de Polícia Civil de Bandeirantes.