Rixa familiar motivou assassinato de Wellington no primeiro dia do ano

Uma disputa familiar motivou o primeiro homicídio do ano na cidade de Corumbá, a 429 quilômetros de Campo Grande. Na tarde de 3ª feira (7.jan.24), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Ladário e da 1ª DP de Corumbá, cumpriu mandados de prisão preventiva contra Luiz Rafael da Costa Pereira, de 35 anos, e Alex da Costa Conceição, de 20 anos, ambos indiciados pelo homicídio de Wellington Xavier Castelo, de 41 anos, ocorrido no dia 1º de janeiro.

De acordo com as investigações, o crime foi motivado por conflitos prolongados entre as famílias dos envolvidos, culminando na execução de Wellington. Um terceiro suspeito, identificado como Jonilson Nunes Lopes, de 36 anos, permanece foragido, e a polícia segue em diligências para localizá-lo.

Na última 6ª feira (3.jan.24), foram realizadas buscas nos endereços dos suspeitos, resultando na apreensão de imagens, aparelhos celulares e outros materiais que serão analisados para dar continuidade às investigações.